Над створенням застосунку для військових "Армія+" працює понад 100 спеціалістів – Міноборони

Над створення застосунку для військових "Армія+" працюють чотири окремі команди по 25-30 людей.

Про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку та цифровізації Катерині Черногоренко в інтерв'ю ЕП.

"Це чотири окремі команди, які працюють над різними функціональностями. Приблизно 25-30 людей, які працюють над різними напрямками. Загалом, це понад 100 людей", – зазначає Черногоренко.

За її словами, міністерство планує підсилювати команду, оскільки часу до анонсованого релізу влітку 2024 року залишилось небагато.

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Нагадаємо:

В Україні створять мобільний застосунок Армія+, де будуть доступні документи та послуги для військових.

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