Рештки безпілотника пошкодили електролінію на Полтавщині: без світла – понад 200 користувачів
Вівторок, 27 лютого 2024, 09:37 -
Рештки російського БпЛА вночі пошкодили електролінію в Лубенському районі Полтавщини, унаслідок чого без світла залишилися 208 побутових та 4 юридичних споживачів.
Про це повідомив у Telegram начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
"Нині фахівці в посиленому режимі працюють над відновленням електропостачання", - написав він.
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Повідомлялось, що у ніч на 27 лютого у Полтаві пролунали звуки вибухів.
Пронін повідомив, що влучань на території Полтавщини не зафіксовано. Жертв та постраждалих також немає.
Економічна правда
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