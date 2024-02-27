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Рештки безпілотника пошкодили електролінію на Полтавщині: без світла – понад 200 користувачів

Вівторок, 27 лютого 2024, 09:37 - Олексій Павлиш

Рештки російського БпЛА вночі пошкодили електролінію в Лубенському районі Полтавщини, унаслідок чого без світла залишилися 208 побутових та 4 юридичних споживачів.

Про це повідомив у Telegram начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

"Нині фахівці в посиленому режимі працюють над відновленням електропостачання", - написав він.

Нагадаємо:

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Повідомлялось, що у ніч на 27 лютого у Полтаві пролунали звуки вибухів.

Пронін повідомив, що влучань на території Полтавщини не зафіксовано. Жертв та постраждалих також немає. 

Економічна правда

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електроенергія війна
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