"Укренерго" цьогоріч почне будівництво трьох стратегічних ЛЕП: хочуть залучати українських виробників

НЕК "Укренерго" цього року розпочинає будівництво трьох магістральних ліній електропередачі й зацікавлена в закупівлі продукції вітчизняних виробників на ці цілі.

Про це повідомив голова правління компанії Володимир Кудрицький на форумі "Зроблено в Україні", передає Інтерфакс-Україна.

"Ми цього року починаємо будувати три стратегічні лінії електропередачі, магістральні. І для цього нам, наприклад, потрібно 100 тис. високовольтних ізоляторів. На заході України є підприємство, яке може їх виробляти, хоч поки що й не виробляє. Держава тимчасово ним управляє, але зараз просте питання: запустити це виробництво, щоб ми могли купити ізолятори в нашого виробника, а не, припустімо, в Китаї", - розповів він.

Також Кудрицький додав, що наразі в балансі закупівель "Укренерго" 85% продукції українських виробників.

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"Ми могли б мати і 95-97%, якби українські заводи могли виробляти стільки, скільки нам потрібно", - наголосив Кудрицький.

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