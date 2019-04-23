Справа ЗАлК: захист України від Дерипаски обійшовся вже у 8 мільйонів доларів

Міністерство юстиції України 19 квітня уклало угоду з міжнародною юридичною фірмою "Sherman & Sterling LLP" (Франція) про юридичні послуги на 4,46 мільйона доларів у справі Запорізького алюмінієвого комбінату.

Про це повідомляється у системі "Прозорро", передають "Наші гроші".

Усього з 2016 року Мінюст уклав з "Sherman & Sterling LLP" чотири угоди щодо цієї справи на 16 500 євро та 7,95 млн доларів. Цього разу погодинні ставки не оприлюднено.

Фірма представляє Україну в справі № ARB/16/35 за позовом фірм "Emergofin B.V." (Нідерланди) і "Velbay Holdings Ltd." (Кіпр) до держави Україна у Міжнародному центрі з врегулювання інвестиційних спорів. До 15 березня юристи мали подати відзив на позов.

Дочірні підприємства російської компанії "РусАл" Олега Дерипаски, Михайла Прохорова та інших акціонерів вимагають від України компенсації інвестицій у ПрАТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат".

"ЗАлК" до фактичного припинення діяльності був єдиним виробником первинного алюмінію в Україні.

У 2006 році "Velbay Holdings Ltd." купила в Фонду держмайна 68,01% акцій "ЗАлК", однак у 2015 році прокуратура через суд повернула їх у державну власність. У "РусАла" через згаданий кіпрський офшор зосталось 29,54% "ЗАлК".

У 2017 році СБУ повідомила про підозру представникам "РусАл" за знищення "ЗАлК" в інтересах Росії.

Нещодавно в "РусАл" Дерипаски, який з 2018 року під санкціями США, повідомили про загрозу технічного дефолту. Через санкції Дерипаска скоротив свою частку з 70% до менш ніж 50% в холдингу "En+", який на 31 грудня 2018 року мав 48% акцій "Русалу".

Нині послуги юристів "Sherman & Sterling LLP" обійдуться у 3,73 млн доларів. Третьою особою залучать ТОВ "Адвокатська фірма Ангард" Андрія Вишневського та Ірини Назарової за 266 тис. доларів. Вишневський був членом наглядових рад "Метінвесту" та "Інгулецького ГЗК" Ріната Ахметова, ПрАТ "Смарт-Холдинг" Вадима Новинського, "Агрокомбанку" Анатолія і Володимира Дроботів, а також "МЦБ Агріколь Холдинг". Крім того, у 1990-их роках він працював заступником голови відділу міжнародної економіки та консультацій Торгово-промислової палати України та радником Міністра приватизації України.

Також залучать експерта зі збитків "FTI Consulting" за 260 тис доларів, експерта з енергетичного ринку "Compass Lexecon" за 140 тис доларів та експертів з українського права професора Євгена Кубка за 40 тис доларів і пана Миколу Стеценка за 15 тис. доларів.

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Нагадаємо, "Метінвест" Ахметова можуть оштрафувати на 600 мільйонів доларів за придбання заводу Абрамовича.