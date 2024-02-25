ШІ в українських дронах: Камишін підписав меморандум

24 лютого Міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін та CEO Helsing GmbH Гундберт Шерф підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва у сфері безпеки й оборони.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства стратегічних галузей промисловості.

Helsing - німецька компанія, яка розробляє програмне забезпечення та інтегрує штучний інтелект в оборонні технології. Вона співпрацює з найбільшими оборонними виробниками, серед яких SAAB та Rheinmetall. В Україні компанія працює з 2022 року.

"Ми віримо, що програмне забезпечення, зокрема штучний інтелект, стане ключем до захисту наших демократій.

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Це партнерство є важливим кроком у нашій постійній підтримці України та її відважних Збройних Сил.

Це дозволить нам прискорити інтеграцію найсучасніших рішень у сфері штучного інтелекту в українські оборонні системи", - зазначив Гундберт Шерф.

Нагадаємо:

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Акції Nvidia підскочили на 15% до рекордного рівня у 780,85 долара, що наблизило ринкову вартість компанії до 2 трильйонів доларів. Все через попит на мікросхеми штучного інтелекту, який перевищив очікування Волл-стріт.