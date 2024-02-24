Поляки хочуть заблокувати єдиний пункт пропуску з Білоруссю - ЗМІ

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Польські перевізники та фермери направили заявку на проведення акції протесту протягом місця на польсько-білоруському кордоні, зокрема на єдиному пункті пропуску, який працює "Кукурики-Козловичи".

Про це повідомляє білоруське регіональне медіа польського міста Білосток MOST з посилання на документ, що є у розпорядженні редакції.

Польські фермери та перевізники направили заяву на проведення протесту в адміністрацію прикордонного польського міста Тересполь. що межує з білоруським Брестом.

Від пункту пропуску "Кукурики-Козловичи" автомобілі йдуть 68-ю трасою. Протестувальники мають намір перекрити її перед в'їздом в автомобільний термінал.

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Пункт пропуску “Кукурики-Козловичи” на кордоні Польщі та Білорусі.

Таким чином, побудувати маршрут в об'їзд буде практично неможливо, вважають перевізники: дороги, що проходять поруч, обмежені для проїзду автотранспорту загальною вагою понад 20 тонн.

Зазначають, що у заяві, направленій організаторами акції (копія документа є в редакції MOST), зазначено, що вони мають намір вивести на дорогу 10 сідельних тягачів і 10 одиниць сільськогосподарської техніки.

Очікувана чисельність учасників заявлена досить обтічно - від 10 осіб до двох тисяч. Протест має розпочатися о 8 ранку 26 лютого і тривати до 31 березня включно.

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Протестувальники домагаються заборони на реєстрацію в Польщі транспортних компаній з українським, білоруським і російським капіталом. На думку організаторів акції, цей бізнес негативно впливає на стан польських перевізників.

У MOST відмічають, що після заборони на в'їзд до ЄС для білоруських і російських перевізників, багато транспортних компаній з Білорусі почали дробити бізнес, реєструючи дочірні підприємства в Польщі.

Фактично це давало можливість одному й тому самому перевізнику везти вантаж на білоруській фурі до транспортно-логістичного центру на польському кордоні, а від ТЛЦ і територією Європи - вже на польській фурі.

Мабуть, тому однією з цілей акції заявлено звернення уваги польської влади на неефективність санкцій, накладених на Росію і Білорусь.

Нагадаємо:

Польські протестувальники тимчасово зупинили блокування пункту пропуску "Зосін-Устилуг" з третьої години ночі 24 лютого у зв'язку з річницею початку широкомасштабної війни в Україні.