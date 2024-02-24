Berkshire Hathaway Воррена Баффета відзвітувала про рекордні прибутки

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Berkshire Hathaway Inc Воррена Баффета опублікувала другий поспіль рекордний річний прибуток, який був отриманий завдяки доходам від інвестицій.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що рекордні прибутки досягнуто завдяки інвестиціям у звичайні акції, а також зростанню процентних ставок, які допомогли її страховому бізнесу генерувати більший дохід.

Операційний прибуток у четвертому кварталі зріс на 28% до 8,48 млрд дол, або близько 5,884 дол на акцію класу А, з 6,63 млрд дол роком раніше.

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Чистий прибуток за квартал збільшився більш ніж удвічі - до 37,57 млрд дол, або 26,043 дол на акцію класу А, з 18,08 млрд дол роком раніше.

Баффет думає, що чисті результати вводять в оману, оскільки вони включають прибутки і збитки від інвестицій, які Berkshire не продала.

За весь 2023 рік чистий прибуток Berkshire склав 96,2 млрд дол, що перевищило попередній рекорд у 89,9 млрд дол, встановлений у 2021 році.

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У 2022 році, коли фондовий ринок впав, Berkshire втратив 22,8 млрд дол.

Нагадаємо:

Інвестиційна компанія Berkshire Hathaway Воррена Баффета за останні 3 місяці 2023 року продала 10 мільйонів акцій компанії Apple.