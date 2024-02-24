Інвестори позитивно оцінюють нову економічну політику Аргентини 

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На фоні економічного спаду, політика жорсткої економії президента Аргентини Хавʼєра Мілея викликає довіру зі сторони інвесторів.

Про це повідомляє Reuters.

На тлі болісного економічного спаду і з огляду на те, що уряд відчуває нестачу коштів, Мілей зробив жорстку економію ключовим напрямком своєї діяльності з моменту вступу на посаду в грудні 2023 року, що допомогло країні зафіксувати в січні 2024 року перший місячний бюджетний профіцит за більш ніж десятиліття.

Мілей дав сміливу обіцянку ліквідувати майже 3% бюджетний дефіцит минулого року. Він намагається стримати свою обіцянку.

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Його уряд скоротив витрати, купив понад 5 млрд дол для поповнення виснажених резервів і пролонгував імпортні борги за допомогою успішного випуску облігацій "Бопрал" (Bopreal).

Деякі доларові облігації Аргентини перебувають на найвищому рівні за останні чотири роки, інші - поблизу дворічних максимумів.

Наразі це зміцнює віру гравців ринку в те, що Мілей виконає свої обіцянки щодо стабілізації економіки.

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Це не є простим завданням, оскільки дослідження показують, що рівень бідності аргентинців зріс до 60%, а протести на вулицях посилюються.

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Нагадаємо:

Після девальвації песо на більш ніж 50% аргентинські споживачі переживають тяжкий удар інфляції перед новорічними святами.





