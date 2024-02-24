Французькі фермери-протестувальники штурмували ярмарок в Парижі

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Фермери, які протестують проти політики президента Емануеля Макрона, увірвались на паризьку сільськогосподарську ярмарку перед її відкриттям.

Про це повідомляє Reuters.

Паризька фермерська виставка це головна сільськогосподарська подія у Франції, яка протягом дев'яти днів приваблює близько 600 тис відвідувачів.

Вона мала відкритися о 10 ранку за Київським часом. Двері все ще були зачинені о 10:38 через штурм розлючених фермерів.

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Протестувальники висловлюють гнів через витрати, бюрократію і "зелені" правила, вимагаючи на фоні цього відставки президента Макрона.

"Це наш дім!", - кричали вони, коли шеренги французьких силовиків намагалися стримати демонстрацію. Відбулося кілька сутичок з демонстрантами, і поліція заарештувала принаймні одного з них, повідомив очевидець Reuters.

На знак напруженості у відносинах між французькими фермерами та урядом Макрон скасував дебати, які він хотів провести на ярмарку в суботу з фермерами, переробниками та роздрібними торговцями, після того, як фермерські профспілки заявили, що не братимуть у них участі.

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Французькі фермери, на одному рівні з іншими фермерами ЄС, в тому числі протестують проти конкуренції з дешевшими українськими сільськогосподарськими продуктами.

Нагадаємо:

23 лютого 2024 року премʼєр-міністр Денис Шмигаль на кордоні з Польщею запропонував "план взаєморозуміння", який має розвʼязати проблему з польськими фермерами.