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Французькі фермери-протестувальники штурмували ярмарок в Парижі

Субота, 24 лютого 2024, 11:56 - Економічна правда
 
Getty Images

Фермери, які протестують проти політики президента Емануеля Макрона, увірвались на паризьку сільськогосподарську ярмарку перед її відкриттям.

Про це повідомляє Reuters.

Паризька фермерська виставка це головна сільськогосподарська подія у Франції, яка протягом дев'яти днів приваблює близько 600 тис відвідувачів.

Вона мала відкритися о 10 ранку за Київським часом. Двері все ще були зачинені о 10:38 через штурм розлючених фермерів.

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Протестувальники висловлюють гнів через витрати, бюрократію і "зелені" правила, вимагаючи на фоні цього відставки президента Макрона.

"Це наш дім!", - кричали вони, коли шеренги французьких силовиків намагалися стримати демонстрацію. Відбулося кілька сутичок з демонстрантами, і поліція заарештувала принаймні одного з них, повідомив очевидець Reuters.

На знак напруженості у відносинах між французькими фермерами та урядом Макрон скасував дебати, які він хотів провести на ярмарку в суботу з фермерами, переробниками та роздрібними торговцями, після того, як фермерські профспілки заявили, що не братимуть у них участі.

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Французькі фермери, на одному рівні з іншими фермерами ЄС, в тому числі протестують проти конкуренції з дешевшими українськими сільськогосподарськими продуктами.

Нагадаємо:

23 лютого 2024 року премʼєр-міністр Денис Шмигаль на кордоні з Польщею запропонував "план взаєморозуміння", який має розвʼязати проблему з польськими фермерами. 

Франція агросектор
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