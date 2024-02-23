Команди інженерів SoftServe перемогли у хакатоні NATO

фото: SoftServe

Команди з інженерів ІТ-компанії SoftServe перемогли у двох з трьох змаганнях NATO TIDE Hackathon 2024.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що учасники цьогорічного хакатону проходили випробування у трьох змаганнях: Wargaming LLM, Pharmaceutical Thesaurus та Noisy Speech to Text. Команди від SoftServe перемогли у перших двох.

Команда SoftServe - Valkyrie-1 здобула перемогу у Pharmaceutical Thesaurus. Його завданням було знайти рішення, яке дозволило б союзникам НАТО синхронізувати дані з різних систем у єдину базу медикаментів, щоб можна було швидко знайти відповідники ліків з різних країн.

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Для цього інженери SoftServe створили мобільний застосунок, в якому можна знайти необхідний препарат за симптомами, назвою чи компонентами серед доступних ліків союзників НАТО.

У Wargaming LLM команда Valkyrie-2 використовуючи великі мовні моделі, створила додаток для гри, який союзники НАТО можуть використовувати для тренування ведення мультидоменних операцій в різних вимірах — на землі, в повітрі, на воді, в кіберпросторі тощо.

Загалом у NATO TIDE Hackathon в Амстердамі змагалося 34 команди з 21 країни, в основному — представники державних та оборонних структур. Команд від приватних компаній було п’ять, дві з яких представляли інженери з SoftServe.

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Нагадаємо:

Світова ІТ-компанія з українським корінням SoftServe приєднується до міжнародної групи компаній, яка розроблятиме технологічні рішення для будівництва на Місяці, в межах програми NASA.