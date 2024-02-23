НАЗК запустило базу іноземного обладнання, яке РФ використовує для виробництва зброї

Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) оголосило, що запускає першу в світі відкриту базу даних іноземного обладнання, що застосовується агресорами для виробництва власної зброї.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

"Південнокорейські та японсько-німецькі верстати використовуються російським заводом, що виробляє ракети для ЗРК С-300, С-400, якими росія регулярно обстрілює Харків. А чеські верстати працюють на Воткінському заводі в рф, що виробляє балістичні ракети Іскандер-М та міжконтинентальні балістичні ракети "Тополь-М".

Таких прикладів багато, оскільки більшість зброї, яку використовують агресори, і досі виробляється за допомогою промислового обладнання іноземного походження, бо самі агресори не мають необхідної експертизи та матеріально-технічного забезпечення", - йдеться у повідомленні.

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За словами НАЗК, понад 270 одиниць різного іноземного обладнання вже опубліковані у новому модулі "Інструменти війни" на порталі НАЗК "Війна і санкції".

Зокрема, у розділі можна знайти детальну інформацію про бренди іноземного обладнання, які досі потрапляють в рф, моделі окремих верстатів, російських виробників зброї та її складових, що використовують іноземне обладнання, їхню летальну продукцію, постачальників та імпортерів.

У НАЗК також нагадали, що вже кілька місяців працює Єдина база іноземних компонентів у зброї.

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"Нова база даних має допомогти виробникам та компетентним державним органам з усього світу збирати докази та розслідувати ланцюжки постачання товарів подвійного та воєнного призначення. Це також слугуватиме нагадуванням виробникам посилювати відстеження свого обладнання", - додали в агентстві.

Економічна правда