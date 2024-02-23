Українські аграрії експортують 93% своєї продукції через порти Великої Одеси та Дунаю

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З серпня минулого року українським зерновим коридором та річкою Дунай експортовано понад 30 млн тонн агропродукції, що становить понад 90% від загального агроекспорту.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

Зазначається, що за не повних 7 місяців роботи українського коридору 854 суден експортували 26 млн тонн вантажів з портів Великої Одеси до 42 країн, з яких понад 18 млн тонн - продукція українських аграріїв.

"Обсяги експорту українським коридором майже досягли до воєнного рівня експорту з портів Південний, Одеса та Чорноморськ. В грудні експортували морем 6,8 млн тонн, в січні – 6,7 млн тонн. Хоч лютий і найкоротший місяць у році, ми все ж таки сподіваємося зберегти показник експорту не нижче за попередні місяці", – наголосив віце-прем’єр з відновлення, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

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За його словами, враховуючи ситуацію з блокуванням поляками експорту на західному кордоні, України готуємося нарощувати агроекспорт через Дунай в обхід кордону з Польщею. УДП вже готують баржеві каравани, які щомісяця можуть перевозити обсяги понад 2 тис вантажівок.

Додається, що наразі порти Одеса, Чорноморськ та Південний очікують на захід ще 111 суден, які після завантаження експортують 3,3 млн тонн вантажів.

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Українське Дунайське пароплавство запропонувало перенаправити вантажі, які перевозились у країни Євросоюзу вантажівками, на річковий транспорт.