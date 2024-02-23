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Енергетики ДТЕК переходять в посилений режим роботи на Київщині 

П'ятниця, 23 лютого 2024, 14:36 - Анастасія Дячкіна

Енергетики ДТЕК у найближчі дні переходять у посилений режим роботи у Київській області. 

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК. 

За прогнозами синоптиків до кінця 24 лютого очікується потужний вітер. Енергетики в посиленому режимі готові ліквідовувати наслідки ймовірних аварій, якщо вони виникнуть.

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У ДТЕК нагадали, що несприятливі погодні умови можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів. 

Нагадаємо: 

У 2024 році оператори системи розподілу "ДТЕК Мережі" інвестують близько 4 мільярдів гривень на підвищення стійкості та надійності роботи електромереж.

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енергетика ДТЕК Київ
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Економічна правда
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