Енергетики ДТЕК переходять в посилений режим роботи на Київщині
П'ятниця, 23 лютого 2024, 14:36 -
Енергетики ДТЕК у найближчі дні переходять у посилений режим роботи у Київській області.
Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.
За прогнозами синоптиків до кінця 24 лютого очікується потужний вітер. Енергетики в посиленому режимі готові ліквідовувати наслідки ймовірних аварій, якщо вони виникнуть.
Реклама:
У ДТЕК нагадали, що несприятливі погодні умови можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів.
Нагадаємо:
У 2024 році оператори системи розподілу "ДТЕК Мережі" інвестують близько 4 мільярдів гривень на підвищення стійкості та надійності роботи електромереж.
Реклама:
Реклама: