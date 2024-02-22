"ДТЕК Мережі" інвестує в оновлення електромереж майже 4 мільярди

У 2024 році оператори системи розподілу "ДТЕК Мережі" інвестують близько 4 мільярдів гривень на підвищення стійкості та надійності роботи електромереж.

Про це повідомляє пресслужба "ДТЕК Мережі".

"Загальний обсяг інвестиційних програм планується на рівні майже 4 мільярди гривень у 2024 році. Завдяки будівництву нових ліній, підстанцій та модернізації наявних, ми зменшуємо аварійні ситуації та забезпечимо стабільну роботу електромереж для наших клієнтів", — зазначив генеральний директор "ДТЕК Мережі" Олександр Фоменко.

Зокрема, "ДТЕК Київські електромережі" відновлять 4 великі високовольтні підстанції. В них замінять силові трансформатори та модернізують розподільчі пристрої. Модернізація цих об’єктів підвищить надійність електропостачання понад 73 тисяч родин у Святошинському, Голосіївському та Солом’янському районах столиці.

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"ДТЕК Київські регіональні електромережі" цьогоріч розпочне роботи з будівництва нової кабельної лінії, що забезпечить резервне живлення для 7 підстанцій. Завдяки цьому і реконструкції високовольтної підстанції у разі аварій буде можливість зменшити тривалість відключення для понад 17 тисяч родин Обухівщини.

"ДТЕК Одеські електромережі" продовжить відновлення трьох високовольтних підстанцій 110 кВ. Це знизить ризик аварій для 110 тисяч клієнтів і 20 соціально важливих об’єктів, зокрема 9 котелень, 6 лікарень та 5 об’єктів водопостачання та водовідведення.

У Дніпрі цьогоріч фахівці "ДТЕК Дніпровські електромережі" на одній із вузлових підстанцій виконають реконструкцію з розділенням секцій. Це дозволить ефективно використовувати наявні трансформатори, що забезпечити надійним електропостачанням понад 15 тисяч родин та промислові підприємства міста. А ще створити резерв потужності для підключення нових клієнтів.

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Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що цієї зими російські окупанти 40 разів атакували енергостанції ДТЕК.