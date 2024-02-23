Шмигаль про блокаду кордону з Польщею: готуємо пропозиції, готові до розумних компромісів

Кабінет Міністрів проводить виїзне засідання у Львівській області. Серед ключових питань – блокада кордону.

Про це заявив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

"Сьогодні проводимо виїзне засідання уряду. На доручення президента України працюємо у Львівській області. Серед ключових питань – це ситуація з блокадою на кордоні. Готуємо чіткі кроки та конкретні пропозиції", – заявив він.

Премʼєр повідомив, що Україна планує провести з польською стороною прагматичний діалог, і готові до розумних компромісів.

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"Одночасно продовжуємо розширювати нашу логістику в інших точках. Морські порти. Дунайські порти. Пункти пропуску з нашими іншими сусідами. Залізниця. У січні 2024 року 88% української пшениці ми експортували до ЄС через Чорне море. Це результат роботи нашого морського логістичного коридору", – заявив він.

Шмигаль додав, що дунайські порти продовжують бити рекорди з точки зору перевалки.

Крім цього Україна розширює співробітництво з Румунією.

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"Наші партнери там довели свою передбачуваність. У січні 2024 року через Румунію транзитом проїхало 1,1 млн тонн зернових. У першій половині лютого вже 0,6 млн тонн", – зазначив український прем’єр

Також на кордоні з Угорщиною відкриють новий пункт пропуску – "Велика Паладь — Надьгодош". Він буде працювати для пасажирських автомобілів, і це допоможе зменшити черги та прискорить перетин кордону для наших громадян.

"Крім того, ми домовилися, що буде розширена робота ще одного пункт пропуску на кордоні з Угорщиною — "Лужанка - Берегшурань". Тепер ним зможуть виїжджати порожні фури без обмежень по вазі, а також рухатися пасажирські та вантажні автомобілі з максимальною вагою до 7,5 тонн", – наголосив Шмигаль.

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