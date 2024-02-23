Китайський центробанк несподівано знижує ставку для кредитів у спробі стимулювати ринок

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Народний банк Китаю (НБК) знижує іпотечні ставки, помʼякшуючи свою політику з надією на стимулювання економічного відновлення.

Про це повідомляє Bloomberg.

Кроки НБК відображають зусилля посилити підтримку, не відмовляючись від свого стриманого підходу до стимулювання.

Масштаб дій центрального банку залишається обмеженим через ризик того, що більш сміливий підхід послабить валюту, призведе до подальшого нарощування боргу і вичерпає простір для маневру, який знадобиться пізніше, якщо найдовша з 1990-х років смуга дефляції і тривалий спад на ринку нерухомості погіршаться.

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Експерти зазначають, що крок китайського центробанку спрямований на привернення уваги та зміну негативних настроїв вкладників коштів.

Цього року курс юаня був стабільним в діапазоні між 7,1 та 7,2. Дохідність державних облігацій знизилася на тлі ставок на подальше пом'якшення в Китаї.

Нагадаємо:

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Раніше повідомляли, що перед щорічним засіданням парламенту Китаю, яке відбудеться у березні, його лідери стикаються з тиском, щодо прийняття сміливих політичних рішення, які захистять довгостроковий потенціал зростання економіки.