Shell наприкінці 2023 року рекордно збільшила прибутки від продажу СПГ - Reuters
У четвертому кварталі 2023 року транснаціональна нафтогазова компанія Shell заробила на торгівлі природним газом 2,4 млрд дол.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.
У четвертому кварталі сума заробітку на СПГ у 2,4 млрд дол становить ⅓ від загальних заробітків компанії, джерела Reuters повідомляють, що прибуток від природного газу за 4 квартал 2023 року був одним з найбільших за всю історію компанії.
Джерела пояснюють великий прибуток від газу високим попитом перед зимовим періодом.
У своєму звіті компанія Shell не наголошувала увагу на розподілі заробітків по сферах, натомість відзвітувала про загальні заробітки у 7,2 млрд дол.
Прибуток, отриманий від СПГ, підкреслює важливість газу в її портфелі.
За даними компанії, у 2023 році на частку Shell припадало майже 17% світового обсягу торгівлі СПГ, який становив 404 мільйони метричних тонн.
Нагадаємо:
Британська нафтова компанія Shell призупинила усі поставки через Червоне море на невизначений термін після того, як удари США та Великобританії по єменських повстанцях-хуситів викликали побоювання щодо подальшої ескалації.
У листопаді 2023 року нафтогазова компанія Shell звернулася до лондонського суду з позовом та вимагає від Greenpeace компенсації через багатоденну акцію протесту на судні Boskalis.