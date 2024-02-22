Заволодіння аеропортом "Одеса": суд дозволив заочне розслідування щодо ексмера Одеси Костусєва

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) дозволив спеціальне досудове розслідування щодо колишнього мера Одеси Олексія Костусєва у справі про незаконне заволодіння майном і доходом КП "Міжнародний аеропорт "Одеса".

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"Слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детектива НАБУ, погоджене прокурором САП, про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) стосовно колишнього мера Одеси - одного з підозрюваних у справі щодо незаконного заволодіння майновим комплексом стратегічного об’єкту - КП "Міжнародний аеропорт "Одеса" та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності.

Це рішення дасть можливість завершити досудове розслідування щодо підозрюваного та скерувати справу до ВАКС для розгляду по суті", - заявили в САП.

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Нагадаємо:

У грудні 2023 року ВАКС заочно арештував Костусєва, який ховається від слідства та оголошений у розшук.

29 серпня правоохоронці повідомили про підозру у заволодінні майновим комплексом стратегічного об’єкту - КП "Міжнародний аеропорт "Одеса" та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності 5 особам.

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Серед них колишній Одеський міський голова, його заступник, керівник одного з ТОВ та 2 відомих в регіоні бізнесмени.

Слідство встановило, що у 2011 році підозрювані реалізували злочинну схему, в результаті якої аеропорт перейшов з власності територіальної громади у спільну власність міста та так званих приватних інвесторів.

В результаті подальших дій учасників схеми місто повністю втратило будь-який контроль над вказаним об’єктом та не отримувало від його діяльності жодного прибутку.

Натомість, особи які отримали контроль над аеропортом роками привласнювали дохід від його діяльності. Для того аби аеропорт було неможливо повернути у власність міста, усе його майно заставили у банк для отримання кредиту, який не погашали.

Внаслідок таких дій місцевий бюджет отримав понад 2,5 млрд грн збитку.

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Економічна правда