Пасажири, які спізнилися на поїзд через протести в Польщі, можуть сісти на інший рейс – УЗ

Фото: УЗ

Пасажири, які не встигнуть на поїзд через перекриття трас у Польщі, впродовж доби можуть сісти на інший поїзд "Укрзалізниці" з Перемишля, Любліна та Хелма до України з квитками на свій пропущений рейс.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниці".

В "Укрзалізниці" зазначається, що отримують все більше повідомлень про те, що пасажири, які автівками та автобусами прямують на поїзди з Польщі до України, не можуть вчасно дістатись вокзалів через перекриття трас польськими активістами.

"Залізничники завжди підтримують своїх, тож ті пасажири, які не встигнуть на свій поїзд через перекриття трас, впродовж доби можуть сісти на інший поїзд Укрзалізниці з Перемишля, Любліна та Хелма до України з квитками на свій пропущений рейс", – йдеться в повідомленні.

Реклама:

Така опція доступна для наступних поїздів:

№768 Варшава - Рава-Руська (посадка можлива по Любліну);

№32 Перемишль - Запоріжжя;

№52 Перемишль - Київ;

№716 Перемишль - Київ;

№706 Перемишль - Київ;

№90 Перемишль - Київ;

№94 Хелм - Харків;

№24 Хелм - Київ;

№20 Хелм - Київ;

№120 Хелм - Дніпро.

Додається, що "Укрзалізниця" не гарантує наявність вільних місць, проте зробить все можливе, щоб зручно розмістити додаткових пасажирів у поїздах та довезти в Україну за графіком. Рух поїздів між Польщею та Україною наразі відбувається в стандартному режимі.

Нагадаємо:

Реклама:

"Укрзалізниця" підтвердила, що з 5 млрд грн, які у 2023 році були виділені компанії з держбюджету, було використано 4,2 млрд грн - зекономлені кошти спрямують на фінансування заходів щодо експлуатаційного утримання автодоріг.