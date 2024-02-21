Заощаджені УЗ 800 мільйонів бюджетних коштів підуть на ремонт автодоріг

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"Укрзалізниця" підтвердила, що з 5 млрд грн, які у 2023 році були виділені компанії з держбюджету, було використано 4,2 млрд грн - зекономлені кошти спрямують на фінансування заходів щодо експлуатаційного утримання автодоріг.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

"З 5 млрд грн, які у 2023 році виділені Укрзалізниці з державного бюджету, було використано 4,2 млрд грн. Більша частина цих коштів спрямована на соціальні проєкти, зокрема закупівлю пасажирських вагонів у вітчизняного виробника та на часткове завершення раніше розпочатих інфраструктурних проєктів.

На інші витрати та капітальні інвестиції Укрзалізниця спрямовувала виключно власні та залучені кошти. Крім того, минулого року Укрзалізниця здійснила рекордні відрахування до бюджету країни", - йдеться у повідомленні.

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За словами компанії, бюджетні кошти у 2023 році спрямовувалися на соціальні проєкти, серед яких закупівля пасажирських вагонів у вітчизняного виробника. Так, було сплачено аванс у розмірі 65% Крюківському вагонобудівному заводу за виробництво нових 66 пасажирських вагонів, з яких 16 плацкартних. Поставки цих вагонів заплановані на 2025 рік.

Також проведені остаточні розрахунки за 100 нових пасажирських вагонів, замовлених у 2021 році. Частина цих вагонів активно використовувалася для евакуації цивільного населення у 2022 році.

"Зекономлені Укрзалізницею кошти у 2023 році відповідно до закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" будуть спрямовані на фінансування заходів з експлуатаційного утримання автомобільних доріг", - пояснили в компанії.

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Зазначається, що у подальшому УЗ планує звертатися за підтримкою до держави "виключно для фінансування соціальних і страгічних проєктів, які необхідні компанії та країні". Також для реалізації цих проєктів компанія залучатиме партнерів та міжнародні фінансові інституції.

Нагадаємо:

Напередодні у Мінфіні заявили, що минулого року АТ "Укрзалізниця" витратила лише 4,2 млрд грн із виділених з держбюджету 5 млрд грн на оновлення та розбудову залізничного транспорту.

Економічна правда