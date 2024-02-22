Японія допоможе Україні з модернізацією газових компресорних станцій

Японія допоможе Україні у модернізації газових компресорних станцій та впровадженні мобільних турбін.

Про це повідомляє Міненерго після підписання "Оператором ГТС України" меморандумів з японськими виробниками енергетичного обладнання.

Зазначається, що "Оператор ГТС" підписав Меморандуми про взаєморозуміння з японськими виробниками енергетичного обладнання - компаніями Sumitomo Corporation та Kawasaki Heavy Industries.

"Перший документ - тристоронній Меморандум між ОГТСУ, Sumitomo Corporation і Kawasaki Heavy Industries передбачає модернізацію газових компресорних станцій.

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Другий - двосторонній Меморандум про взаєморозуміння з Sumitomo Corporation передбачає співпрацю у впровадженні мобільних газових турбін з використанням найсучасніших технологій для посилення стійкості та гнучкості енергосистеми України", - йдеться у повідомленні.

Компанії вже цього року почнуть необхідні дослідження, підготовку техніко-економічного обґрунтування для якнайшвидшої реалізації проєктів, заявили у міністерстві.

Нагадаємо:

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"Оператор ГТС України" отримає 1800 захисних габіонів від Японії, які будуть використовуватися для фізичного захисту об’єктів критичної інфраструктури ГТС в різних областях України, 320 з них - уже доставлені.

Економічна правда