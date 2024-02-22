Екскерівник "Укроборонпрому" Гусєв став послом України в Азербайджані

Юрій Гусєв Фото: укроборонпром

Президент Володимир Зеленський своїм указом призначив ексочільника "Укроборонпрому" Юрія Гусєва послом України в Азербайджані.

Про це йдеться в указі №86/2024 на сайті Офісу президента.

Перед цим Зеленський звільнив Владислава Каневського з посади посла України в Азербайджані.

Нагадаємо:

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У червні 2023 року президент Володимир Зеленський звільнив Юрія Гусєва з посади гендиректора "Укроборонпрому" згідно з поданою заявою.

Кабмін затвердив на посаді нового керівника державного концерну "Укроборонпром" Германа Сметаніна.

У червні 2023 року УП писала, що Гусєв попросив президента перевести його на дипломатичну роботу в одну із країн Європи, з якими Україна має якраз тісні оборонні контакти.

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Економічна правда