Всі розділи
Укр / Рус

Екскерівник "Укроборонпрому" Гусєв став послом України в Азербайджані

Четвер, 22 лютого 2024, 17:12 - Олексій Павлиш
 
Юрій Гусєв
Фото: укроборонпром

Президент Володимир Зеленський своїм указом призначив ексочільника "Укроборонпрому" Юрія Гусєва послом України в Азербайджані.

Про це йдеться в указі №86/2024 на сайті Офісу президента.

Перед цим Зеленський звільнив Владислава Каневського з посади посла України в Азербайджані.

Нагадаємо:

Реклама:

У червні 2023 року президент Володимир Зеленський звільнив Юрія Гусєва з посади гендиректора "Укроборонпрому" згідно з поданою заявою.

Кабмін затвердив на посаді нового керівника державного концерну "Укроборонпром" Германа Сметаніна. 

У червні 2023 року УП писала, що Гусєв попросив президента перевести його на дипломатичну роботу в одну із країн Європи, з якими Україна має якраз тісні оборонні контакти.

Реклама:

Читайте також: "Коні на переправі. Чому під час війни змінюють керівництво Укроборонпрому".

Економічна правда

Укроборонпром Зеленський Азербайджан
Реклама:
Матеріали за темою
Укроборонпром співпрацюватиме з провідним виробником ракетних систем MBDA Deutschland 20 лютого 2024, 16:34
"Укроборонпром" корпоратизував ще 5 підприємств 20 лютого 2024, 09:22
Укроборонпром підписав меморандум про співпрацю з німецькою Dynamit Nobel Defence 17 лютого 2024, 18:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті