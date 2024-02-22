"Я думаю, що це точно не наш шлях": Кубраков про дзеркальні дії на блокування польського кордону

Віцепрем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков вважає, що обмеження проти Польщі у відповідь на блокування польськими фермерами українського кордону "точно не наш шлях".

Про це від розповів у подкасті ЕП "Хроніки Економіки".

Кубраков наголосив, що кордон блокують польські фермери, а не польський уряд. Наразі для України важливо побачити адекватну реакцію польських колег. Він висловив сподівання, що польська сторона якимсь чином владнає цю ситуацію і знайде компроміс або з протестувальниками, або з Єврокомісією.

"Дві великі країни, два братерські народи, що мають спільного ворога, точно не можуть посваритися через такі провокації. … Тому я думаю, що це точно не основний наш шлях, і взагалі не шлях", – заявив він.

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Україна зі свого боку готова до будь-яких форматів вирішення ситуації. "В ідеалі – двосторонній формат. Не вирішиться у двосторонньому – готові до тристороннього формату (з залученням Єврокомісії – ЕП)", – додав він.

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Нагадуємо:

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Польська влада має намір взяти під особливий контроль ділянки доріг, що ведуть у бік контрольно-пропускних пунктів на кордоні з Україною, та повністю розблокувати рух військової та гуманітарної допомоги.

На ранок 22 лютого в чергах на українсько-польському кордоні на можливість перетину кордону в бік України очікували 2450 вантажівок.