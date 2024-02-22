Виробник кави Jacobs ставить під сумнів продовження свого бізнесу у РФ після санкцій ЄС

Getty Images

Компанія JDE Peet's, власник бренду Jacobs, заявив, що нові санкції ЄС створили невизначеність щодо майбутнього його бізнесу у РФ, що викликало падіння акцій до рекордно низького рівня.

Про це повідомляє Reuters.

У серпні минулого року компанія JDE Peet's заявила, що вестиме свою діяльність в Росії як окремий бізнес і продаватиме лише місцеві бренди.

Однак деякі елементи грудневого пакета санкцій ЄС, які набувають чинності в червні 2024 року, можуть негативно вплинути на тих, хто контролює ці активи.

Реклама:

Аналітики відзначили, що JDE Peet's "не впевнена, чи зможе вона зберегти контроль над своїм російським бізнесом" з огляду на нові санкції, що погіршує її перспективи на 2024 рік.

Акції кавового гіганта вже впали на 6,8% до 21,60 євро на початку торгів.

Компанія заявила, що вплив припинення продажу міжнародних продуктів є невизначеним, але зазначила, що лише ребрендинг бренду Jacobs для російського ринку призвів до знецінення на суму 185 мільйонів євро.

Реклама:

Нагадаємо:

У серпні голландський виробник кави Jacobs, L'Or, Tassimo та Douwe Egberts - компанія JDE Peet's заявила, що припинить продаж іноземних брендів кави та чаю на російському ринку до кінця 2023 року.