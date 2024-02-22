!FEST після обшуків відшкодував 13,4 мільйонів несплачених податків

Львівський холдинг !FEST після обшуків Бюро економічної безпеки відшкодував 13,4 млн грн несплачених податків. Директор компанії визнала свою вину, але справу все одно передали до суду.

Про це повідомили в пресслужбах БЕБ і Львівської обласної прокуратури.

Претензії БЕБ були пов'язані з тим, що у !FEST сплачували заробітну плату двома частинами: одна – офіційна, мінімальна зі сплатою обов'язкових платежів, друга – неофіційна. !FEST тоді відповів, що детективи бюро викрили схему, "за якою працює вся ресторанна галузь країни".

22 лютого 2024 року БЕБ і прокуратура повідомили, що слідству, на його думку, вдалося повністю підтвердити факти виплати необлікованої заробітної плати та зібрати необхідні докази.

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"Детективи теруправління (БЕБ у Львівській області – ЕП) ініціювали податкову перевірку з приводу правильності нарахування податків та зборів на підприємстві під час нарахування та виплати заробітної плати. За результатами перевірки було донараховано 13,4 млн грн податків та зборів. Директор підприємства на стадії досудового розслідування свою вину визнала. Товариство сплатило до державного бюджету завдані державі збитки у повному обсязі", – повідомило БЕБ.

Тепер справу розглядатиме суд. Директору холдингу інкримінують ухилення від сплати податків у великих розмірах, а також ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в особливо великих розмірах.

Нагадаємо:

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17 жовтня 2023 року детективи БЕБ прийшли з обшуком в головний офіс холдингу, він тривав 16 годин і закінчився лише вранці наступного дня. Було вилучено 415 банківських карток працівників, зарплатні документи та 8 млн грн готівки.