Україна та МВФ розпочали переговори про третій перегляд програми EFF

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17 лютого Місія МВФ та представники влади України розпочинають переговори щодо третього перегляду програми Extended Fund Facility (Механізму розширеного фінансування).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зустрічі відбуваються у Варшаві, а також в онлайн-форматі.

Метою місії є обговорення стану виконання Україною умов Меморандуму про економічну та фінансову політику.

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Від України у зустрічах беруть участь представники Міністерства фінансів України, Національного банку України, а також інших органів влади, відповідальних за політики у галузі економіки, енергетики, боротьбу і запобігання корупції, верховенства права.

Нагадаємо:

14 грудня 2023 року Україна 14 грудня отримала третій транш фінансування на суму близько 900 мільйонів доларів від Міжнародного валютного фонду (МВФ) в межах програми EFF.

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