Україна та МВФ розпочали переговори про третій перегляд програми EFF
17 лютого Місія МВФ та представники влади України розпочинають переговори щодо третього перегляду програми Extended Fund Facility (Механізму розширеного фінансування).
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Зустрічі відбуваються у Варшаві, а також в онлайн-форматі.
Метою місії є обговорення стану виконання Україною умов Меморандуму про економічну та фінансову політику.
Від України у зустрічах беруть участь представники Міністерства фінансів України, Національного банку України, а також інших органів влади, відповідальних за політики у галузі економіки, енергетики, боротьбу і запобігання корупції, верховенства права.
Нагадаємо:
14 грудня 2023 року Україна 14 грудня отримала третій транш фінансування на суму близько 900 мільйонів доларів від Міжнародного валютного фонду (МВФ) в межах програми EFF.