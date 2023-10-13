АМКУ вдруге оштрафував "Київтранспарксервіс" за завищення вартості паркування у столиці

Тимчасова адміністративна колегія АМКУ вдруге оштрафувала КП "Київтранспарксервіс" за завищення вартості права на експлуатацію паркувальних майданчиків у столиці.

Про це повідомляє пресслужба Антимонопольного комітету.

"Під час дослідження Комітет встановив, що згадане комунальне підприємство під час формування вартості послуг з надання права на експлуатацію, утримання та облаштування спеціально обладнаних паркувальних майданчиків у Києві включало до планової калькуляції вартості надання таких послуг статті витрат "обов’язковий платіж", який становив 60%. Внаслідок цього ціна на послугу є завищеною.

Вартість права на експлуатацію майданчиків для паркування комунальне підприємство оцінило в 6,50 грн за 1 день експлуатації 1 паркомісця. У цій сумі "обов’язковий платіж" становив 3,25 грн", - йдеться в позиції комітету.

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Разом з тим рішенням міськради Києва "обов'язковий платіж" має сплачуватись саме "Київтранспарксервісом", а не перекладатися на споживача, додали в АМКУ.

Також комітет кваліфікував як порушення дії Київської міської військової адміністрації, яка своїм розпорядженням затвердила калькуляцію вартості паркування, розроблену "Київтранспарксервісом".

АМКУ вирішив оштрафувати підприємство на 3,3 млн грн та зобов'язав прибрати цю норму.

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У комітеті нагадали, що це не перше встановлене порушення підприємства на ринку паркувальних майдаників.

Раніше комітет встановив, що КП "Київтранспарксервіс" вимагало в переможців електронних аукціонів за право розміщення/облаштування паркувальних майданчиків сплатити додатковий платіж та стягувало штрафи за відмову від укладання договору чи підписання актів приймання-передачі. У зв’язку із цим, у липні 2021 року АМКУ оштрафував підприємство на 2,6 млн грн, яке воно сплатило у повному обсязі.

Крім того, ТАК АМКУ повторно оштрафувала "Київтранспарксервіс" на 3,3 млн грн за необґрунтовані ціни на паркування у Києві.

Економічна правда