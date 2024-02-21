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Японія стане другою країною після США, де Uber Eats запустить доставку роботами

Середа, 21 лютого 2024, 18:26 - Ігор Пилипів
 
фото: Uber

Uber Eats планує запустити у березня 2024 року послугу автоматичної доставки їжі в Японії, яка стане другою країною після США, де запрацює відповідна послуга.

Про це йдеться в пресрелізі Uber Eats. 

Зазначається, що для доставлення їжі компанія використовуватиме роботи розроблені Cartken з використанням технології штучного інтелекту, адаптованими до японських специфікацій, встановленими та експлуатованими Mitsubishi Electric,

Крім того, робот оснащений шістьма камерами, технологією розпізнавання об'єктів, автономним керуванням і функціями дистанційного керування з використанням передових моделей і алгоритмів ШІ.

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У компанії повідомляють, що робот їздитиме пішохідними доріжками зі швидкістю до 5,4 км/год як дистанційно керований малий транспортний засіб, як це визначено в законі про дорожній рух Японії.

Нагадаємо:

В Україні сервіс доставки їжі UberEats припинив свою роботу з червня 2022 року.

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Японія Uber
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Економічна правда
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