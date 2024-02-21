Месенджер Signal дозволить користувачам приховати номер свого мобільного телефону

getty images
Месенджер Signal дозволить користувачам спілкуватися з іншими людьми у застосунку, не повідомляючи їм номер свого мобільного телефону.
Про це Signal повідомив у своєму блозі.
"Місія та основний фокус Signal - приватне спілкування. Протягом багатьох років Signal зберігав повідомлення приватними, інформацію профілю (наприклад, ваше ім'я та фото профілю) приватною, ваші контакти приватними і ваші групи приватними - і багато іншого. Тепер ми робимо ще один крок вперед, роблячи ваш номер телефону в Signal ще більш приватним", - йдеться у заяві.
Таким чином, номер телефону більше не буде видимим для всіх у Signal.
Реклама:
"Якщо ви використовуєте Signal, ваш номер телефону за замовчуванням буде недоступний для всіх, з ким ви спілкуєтесь у чаті. Люди, у яких ваш номер збережено в контактах телефону, все одно бачитимуть ваш номер, оскільки вони вже знають його", - пояснили в компанії.
"Якщо ви не хочете надавати свій номер телефону для спілкування в чаті Signal, ви можете створити унікальне ім'я користувача, яке ви можете використовувати замість нього", - йдеться у повідомленні.
Компанія пояснила, що ім'я користувача - це не ім'я профілю, яке відображається в чатах, "воно не є постійним, і його не бачать люди, з якими ви спілкуєтеся в Signal".
Реклама:
Також користувач зможе створити QR-код або посилання, яке буде спрямовувати людей на його імʼя користувача. Це дозволить іншим людям швидко звʼязуватися з ним у застосунку Signal без потреби вводити номер телефону.
Функція наразі перебуває на бета-тестуванні, і стане загальнодоступною протягом найближчих тижнів. При цьому для реєстрації в застосунку Signal користувачу все одно потрібно буде вказати номер свого мобільного телефону.
Читайте також: Telegram, Viber, WhatsApp, Signal — яким месенджерам можна довіряти
Економічна правда