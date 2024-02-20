У 2023 році "Укрзалізниця" не використала понад 800 мільйонів бюджетних коштів

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Минулого року АТ "Укрзалізниця" витратила лише 4,2 млрд грн із виділених з держбюджету 5 млрд грн на оновлення та розбудову залізничного транспорту.

Про це повідомив заступник міністра фінансів Олександр Кава під час IV Міжнародної конференції "Залізниці України: розвиток та інвестиції".

"У 2023 році з держбюджету було виділено "Укрзалізниці" майже 5 млрд грн на оновлення та розбудову залізничного транспорту, а саме на покращення пасажирських перевезень, будівництво та модернізацію пасажирської залізничної інфраструктури. Однак минулого року "Укрзалізниця" витратила лише 4,2 млрд грн із запланованих та залишила невикористаними 808 млн грн", – Кава.

Крім того, у вересні минулого року "Укрзалізниці" надано кредит за рахунок коштів, отриманих у 2022 році від Європейського інвестиційного банку, для закупівлі обладнання та вантажного рухомого складу у розмірі 100 млн євро.

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Додатково в бюджеті передбачено кошти МФО за програмою "Модернізація української залізниці" у сумі 2,1 млрд гривень. Однак протягом 2023 року жодних видатків "Укрзалізниця" за цією програмою не здійснила.

За словами заступника міністра, Основними факторами успішного використання коштів є ефективна взаємодія і здатність готувати та реалізовувати якісні проєкти. Це забезпечить надійне та планомірне фінансування, що сприятиме оптимальному використанню бюджетних коштів, а також коштів міжнародного фінансування.

Також у 2023 році за рахунок бюджетних коштів "Укрзалізниця" заплатила аванс у розмірі 65 % Крюківському вагонобудівному заводу за виробництво нових 66 пасажирських вагонів, з яких 16 – плацкартних. Поставки цих вагонів заплановано на 2025 рік.

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"Профінансовано на 522 млн грн будівництво з’їздів з Дарницького залізнично-автомобільного мосту на Дніпровську набережну в Києві. Водночас на 11,1 млн грн профінансовано заходи, передбачені на завершення робіт на ділянках Васильків-1 – Васильків-2 та ст. Черкаси – ст. ім. Тараса Шевченка", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

"Укрзалізниця" вперше за часів незалежності України модернізувала на власних потужностях дизель-поїзд ДР1А № 329. З 15 лютого він курсуватиме на маршруті Коростень – Житомир – Вінниця.