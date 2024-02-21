"Укренерго" покращить збір доказів проти Росії для відшкодування збитків у суді

Одна з найбільших у світі юридичних фірм безоплатно створить для "Укренерго" посібник із документування російських злочинів.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго" на своїй сторінці у Telegram.

"Документ міститиме огляд стандартів збору та опису доказів, які вважаються достатніми для відшкодування збитків у міжнародному інвестиційному арбітражному суді, а також найкращих практик, що склалися в національних та міжнародних судових процесах та які можуть допомогти притягнути РФ до відповідальності та відшкодування збитків, завданих інфраструктурі, активам та діяльності "Укренерго", йдеться в повідомленні.

Спільний проєкт з неназваною юридичною фірмою є продовження співпраці "Укренерго" з Pro Bono Платформою Секретаріату Енергетичного співтовариства (Energy Community).

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"Energy Community та "Укргідроенерго" співпрацюють для координації стратегічного та юридичного супроводу позовів компанії проти Росії щодо відшкодування інфраструктурної та комерційної шкоди, спричиненої військовим вторгненням до України", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо:

У січні ПрАТ "Укргідроенерго" розпочало роботу з подання судових позовів до Російської Федерації з метою притягнення до відповідальності за цілеспрямовані атаки на інфраструктуру, включно зі знищенням Каховської ГЕС.

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