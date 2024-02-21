"Укренерго" покращить збір доказів проти Росії для відшкодування збитків у суді
Одна з найбільших у світі юридичних фірм безоплатно створить для "Укренерго" посібник із документування російських злочинів.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго" на своїй сторінці у Telegram.
"Документ міститиме огляд стандартів збору та опису доказів, які вважаються достатніми для відшкодування збитків у міжнародному інвестиційному арбітражному суді, а також найкращих практик, що склалися в національних та міжнародних судових процесах та які можуть допомогти притягнути РФ до відповідальності та відшкодування збитків, завданих інфраструктурі, активам та діяльності "Укренерго", йдеться в повідомленні.
Спільний проєкт з неназваною юридичною фірмою є продовження співпраці "Укренерго" з Pro Bono Платформою Секретаріату Енергетичного співтовариства (Energy Community).
"Energy Community та "Укргідроенерго" співпрацюють для координації стратегічного та юридичного супроводу позовів компанії проти Росії щодо відшкодування інфраструктурної та комерційної шкоди, спричиненої військовим вторгненням до України", - наголошується в повідомленні.
Нагадаємо:
У січні ПрАТ "Укргідроенерго" розпочало роботу з подання судових позовів до Російської Федерації з метою притягнення до відповідальності за цілеспрямовані атаки на інфраструктуру, включно зі знищенням Каховської ГЕС.