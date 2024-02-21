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Через війну Україна втратила 3,5 мільйона робочих місць – Шмигаль

Середа, 21 лютого 2024, 12:30 - Анастасія Дячкіна

Через російську агресію Україна втратила 30% економіки і 3,5 мільйона робочих місць. 

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю японському телеканалу NHK. 

"Через російську агресію на мою країну втрачено 30% нашої економіки, майже 20% нашої території. Ми втратили 3,5 млн робочих місць", – сказав він. 

Нагадаємо: 

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Станом на 12 лютого від початку проєкту "Армія відновлення" до виконання суспільно корисних робіт залучено 87 852 безробітних. 




робота війна
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