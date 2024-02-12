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До "Армії відновлення" залучили майже 88 тисяч безробітних

Понеділок, 12 лютого 2024, 16:08 - Анастасія Жарикова

Станом на 12 лютого від початку проєкту "Армія відновлення" до виконання суспільно корисних робіт залучено 87 852 безробітних. 

Про це повідомляє пресслужба Державної служби зайнятості.

На заробітну плату безробітним було спрямовано 582 мільйонів гривень.

Найбільше направлень на виконання зазначених робіт видали у Харківській області – 17 180. Також серед областей із найбільшою кількістю залучених безробітних Донецька (11 170), Київська (10 634), Полтавська (10 405) та Чернігівська (9 658).

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Загалом до проєкту "Армія відновлення" залучено 19 регіонів.

Оплата за суспільно корисні роботи наразі становить 10 650 грн за повний відпрацьований місяць.

Станом на 1 січня 2024 року в Україні зареєстровано 96,1 тис. безробітних, торік цей показник дорівнював 186,51 тис. осіб.

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Держслужба зайнятості

Нагадуємо:

Від початку старту проєкту "Армія відновлення" до виконання суспільно корисних робіт залучили 83,6 тис безробітних. На заробітну плату спрямовано 560 млн грн.

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