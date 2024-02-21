ПриватБанк запустив послугу автоматичного заповнення календаря податкових звітів 

Бізнес клієнти ПриватБанку відтепер можуть користуватися новою функцією "Календар звітів", щоб не пропустити терміни подання податкової звітності.

Про це повідомили у пресслужбі Приватбанку.

Така послуга працює в розділі "Електронна звітність" у вебверсії "Приват24 для бізнесу" і допоможе клієнтам автоматично заповнити календар податкових звітів з урахуванням історії звітів та даних податкової служби.

Як це працює? Під час входу в меню "Облік та звіти – Електронна звітність" автоматично вмикається помічник, який допоможе налаштувати "Календар звітів" на основі прийнятих звітів і даних із податкової.

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Нова функція "Приват24 для бізнесу" дає можливість клієнтам:

надіслати запит в податкову, щоб завантажити дані для календаря;

прибрати звіти, про які не потрібно нагадувати;

додати будь-який звіт, а термін в "Календарі звітів" проставиться автоматично.

Також у сервісі "Електронна звітність" можна відразу сплатити податки на основі прийнятого звіту "Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи" та вести "Книгу обліку надходжень та витрат", "Фінансову звітність" тощо, додали у Приватбанку.

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