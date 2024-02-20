Приватбанк удвічі знизив комісію за перекази на закордонні картки
Державний Приватбанк удвічі знизив вартість переказів на закордонні картки, нові тарифи діятимуть до кінця квітня.
Про це повідомляє пресслужба банку.
"Щоб підтримати українців, які через війну зараз живуть в інших країнах чи допомагають рідним та друзям за кордоном, ПриватБанк оголосив про зниження вартості міжнародних карткових переказів", - йдеться в повідомленні.
Так, з 20 лютого до 20 квітня 2024 року тарифи на міжнародні перекази у Приват24 з карток Приватбанку на закордонні картки по всьому світу знижено удвічі до 1% (мінімум 25 грн) замість 2% (мінімум 50 грн).
Надіслати переказ з картки Приватбанку на закордонну картку можна через мобільний додаток або веб версію Приват24 в меню "Переказ на картку".
Для цього вибрати з шаблону або заповнити дані закордонної картки, зазначити суму переказу та підтвердити операцію.
У банку уточнили, що надіслати закордонний переказ можливо лише з валютної картки Приватбанку в доларах США або Євро.
Відкрити цифрову валютну картку можна дистанційно у Приват24.
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