Україна цьогоріч пропонує клієнтам до 10 мільярдів кубів вільного обсягу в ПСГ
Україна, як і минулого року, пропонує іноземним клієнтам до 10 млрд кубометрів вільного обсягу у своїх підземних сховищах (ПСГ) - це третина потужності підземних сховищ України.
Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".
"Наша ціль на цей рік - подвоїти обсяг газу, який іноземні трейдери зберігають у наших ПСГ.
Системно переконуємо трейдерів та енергокомпанії збільшити обсяги зберігання, адже, як засвідчив досвід минулого року, це вигідно та безпечно", - заявили в компанії.
Нагадаємо:
НАК "Нафтогаз України" закликав французькі компанії збільшити обсяг газу, який вони зберігають в українських підземних сховищах.
Європейським трейдерам вдалося заробити близько 320 млн дол завдяки зберіганню газу в підземних газових сховищах України.
Економічна правда