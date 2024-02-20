Україна цьогоріч пропонує клієнтам до 10 мільярдів кубів вільного обсягу в ПСГ

фото: оператор ГТС

Україна, як і минулого року, пропонує іноземним клієнтам до 10 млрд кубометрів вільного обсягу у своїх підземних сховищах (ПСГ) - це третина потужності підземних сховищ України.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

"Наша ціль на цей рік - подвоїти обсяг газу, який іноземні трейдери зберігають у наших ПСГ.

Системно переконуємо трейдерів та енергокомпанії збільшити обсяги зберігання, адже, як засвідчив досвід минулого року, це вигідно та безпечно", - заявили в компанії.

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Нагадаємо:

НАК "Нафтогаз України" закликав французькі компанії збільшити обсяг газу, який вони зберігають в українських підземних сховищах.

Європейським трейдерам вдалося заробити близько 320 млн дол завдяки зберіганню газу в підземних газових сховищах України.

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Економічна правда