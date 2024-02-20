В Мінагро засудили форми протесту польських фермерів, які висипали з вагонів українське зерно

Міністерство аграрної політики та продовольства України засудило форми протесту польських протестувальників-фермерів, які вони застосовують на польсько-українському кордоні.

Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський, коментуючи перекриття польськими протестувальниками залізницю та розсипанням зерно з вантажного вагона на колію.

"Україна рішуче засуджує такі форми протесту, які зараз відбуваються на польсько-українському кордоні. Кукурудза, яку польські протестувальники висипали з вагона, йшла в Німеччину. В Польщу кукурудза з України не експортується. Перешкоджання торгівлі України з іншими країнами світу неприйнятне й суперечить спільним українсько-польським цілям", - наголосив він.

Нагадуємо:

Реклама:

Вранці 20 лютого польські фермери посилили протести поблизу ПП "Медика-Шегині". Протестувальники перекрили залізницю та розсипали збіжжя з вантажного вагону на колії.