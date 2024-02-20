"єОселя": кредити на житло взяли вже 7400 сімей

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З початку 2024 року понад 1 тис українських родин взяли кредити на придбання житла за програмою "єОселя" на 1,8 млрд грн.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Загалом від старту програми кредити вже отримали 7 400 родин на загальну суму 11,2 млрд грн.

"Цього року вже 1 000 українських родин взяли кредити на придбання житла за програмою "єОселя" загалом на 1,8 млрд грн. Понад половину кредитів отримали військовослужбовці за контрактом та силовики, 9% - медики, 8% - педагоги та науковці", - заявила перший віцепрем’єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко.

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У міністерстві нагадали, що представники цих професій можуть взяти іпотечний кредит під 3%. 30% цьогорічних позичальників взяли кредит на умовах масової іпотеки - під 7%.

Такий кредит є доступним для всіх українців, які не мають власного житла, або потребують покращення житлових умов", - йдеться у повідомленні.

Також українці мають можливість придбати за програмою не лише квартиру, але й приватний будинок чи таунхаус, пояснили в Мінекономіки.

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Минулого тижня українці отримали за програмою "єОселя" 154 кредити на 248 млн грн, серед яких:

кредити під 3% отримали 83 військовослужбовці та силовики, 11 педагогів, 15 медиків та 3 науковці;

кредити під 7% отримали 33 українці без власного житла, 2 ВПО та 7 ветеранів.

Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (107 кредитів) та у забудовника (40). Також 7 українців взяли кредити на купівлю квартири, яка будується.

Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці:

Київської області - 40;

міста Києва - 35;

Львівської області - 12;

Полтавської та Хмельницької - по 9

Нагадаємо:

Понад 7 тисяч українських родин вже взяли кредити на придбання житла за програмою "єОселя" на загальну суму 10,7 млрд грн від початку дії програми.

Економічна правда