Укроборонпром співпрацюватиме з провідним виробником ракетних систем MBDA Deutschland

Укроборонпром

АТ "Українська оборонна промисловість" підписало меморандум про співпрацю з провідною компанією з розробки та виробництва ракетних систем – MBDA Deutschland.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

В УОП зазначили, що документ передбачає спільне вивчення програм або можливостей співпраці щодо систем та концепцій протиповітряної оборони, зокрема для протидії БПЛА.

Потенційними сферами партнерства є дослідження, розробка, виробництво, інвестиції тощо.

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"Співпраця з провідними світовими зброярськими компаніями не лише розширює наявні можливості України на полі бою, але й закладає міцний фундамент для подальшого розвитку нашої оборонної промисловості та сприяє її інтеграції в оборонну промисловість НАТО", — зазначив гендиректор "Укроборонпрому" Герман Сметанін.

Керуючий директор MBDA Deutschland Томас Готтшильд заявив, що украледна угода є кважливою віхою у відносинах між оборонними галузями України та Німеччини.

"Я з нетерпінням чекаю на співпрацю з Укроборонпромом, провідним гравцем у європейській оборонній промисловості", - додав він.

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MBDA Deutschland розробляє та виробляє системи протиракетної та протиповітряної оборони, які відповідають поточним і майбутнім потребам війська.

Нагадуємо:

АТ "Українська оборонна помисловість" підписало меморандум про співпрацю з німецькою військово-промисловою компанією Dynamit Nobel Defence.