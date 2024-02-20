Всі розділи
Укр / Рус

Блокування кордону завдають більші збитки економіці Польщі, ніж України – асоціація

Вівторок, 20 лютого 2024, 16:35 - Економічна правда

Економіка Польщі втратить більше коштів через блокаду кордону, ніж України, бо існує великий рівень співпраці між польськими та українськими підприємцями.

Про це заявив віцепрезидент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України Володимир Балін в ефірі телемарафону.

"За нашими оцінками, страйки, які відбуваються, завдають польському бюджету та економіці значні збитки, навіть більше, ніж економіці України", - заявив Балін.

За його словами, польська економіка втратить велику суму коштів, бо існують підприємства, які мають великий рівень кооперації між Україною і Польщею. А також ті, які імпортують польські товари для українських споживачів.

Реклама:

Нагадаємо: 

У вівторок польські фермери посилили протести поблизу ПП "Медика-Шегині". Протестувальники перекрили залізницю та розсипали збіжжя з вантажного вагона на колії.

Польські фермери, які блокують рух поблизу пунктів пропуску з Україною, заявили про плани продовжити протест ще на місяць - до квітня.

Реклама:

Економічна правда

Польща аграрії
Реклама:
Матеріали за темою
Поляки заявили про намір продовжити блокаду кордону до квітня та пригрозили не пропускати автобуси 20 лютого 2024, 14:36
Потяг із зерном, яке розсипали поляки, прямував через Польщу транзитом - УЗ 20 лютого 2024, 14:25
Українські перевізники розпочали протест на кордоні з Польщею: "Щоб вони стояли тут так, як наші стоять у Польщі" 20 лютого 2024, 14:12
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті