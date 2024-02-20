Horizon Capital залучає перші японські інвестиції на суму 20 мільйонів доларів
Українсько-американський інвестиційна компанія Horizon Capital залучила інвестиції на суму 20 млн дол від Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA), що є першим залученням коштів з Японії.
Про це повідомляє пресслужба Horizon Capital.
Horizon Capital займається інвестуванням в українські технологічні стартапи. Зокрема, компанія володіє 96,13% провайдера фіксованого інтернету "Датагруп-Volia"
JICA, своєю чергою - зареєстрована адміністративна установа, відповідальна за управління офіційною допомогою розвитку Японії.
Агентство є однією з найбільших у світі двосторонніх агенцій з надання допомоги, що підтримує соціально-економічний розвиток країн, які розвиваються, у різних регіонах світу.
Про інвестиції було оголошено вчора під час "Японсько-української конференції зі сприяння економічному відновленню" в Токіо.
Нагадаємо:
Інвестиційна компанія NJJ Capital французького мільярдера Ксав'є Ньєля планує придбати провайдера фіксованого інтернету "Датагруп-Volia" за 120-140 мільйонів доларів.