Перший пацієнт Neuralink завдяки чипу може керувати мишкою силою думки - Маск

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Перший пацієнт, якому імплантували мозковий чип від Neuralink, здається, повністю одужав і може керувати комп’ютерною мишею за допомогою своєї думки.

Про це заявив засновник стартапу Ілон Маск під час події Spaces у X, передає Reuters.

"Прогрес хороший, і, здається, пацієнт повністю одужав, без побічних ефектів, про які ми знаємо. Пацієнт може рухати мишею по екрану, просто думаючи", - сказав Маск.

За його словами, зараз Neuralink намагається отримати від пацієнта якомога більше натискань кнопки миші.

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Минулого місяця компанія успішно імплантувала чіп своєму першому пацієнту-людині після того, як у вересні отримала дозвіл на проведення випробувань на людях.

Дослідження використовує робота для хірургічного встановлення імплантату інтерфейсу мозок-комп’ютер в ділянку мозку, яка контролює намір рухатися. У Neuralink додали, що початкова мета полягає в тому, щоб дозволити людям керувати комп’ютерним курсором або клавіатурою за допомогою своїх думок.

Маск має великі амбіції щодо Neuralink, кажучи, що це сприятиме швидкому хірургічному введенню його чіпів для лікування таких захворювань, як ожиріння, аутизм, депресія та шизофренія.

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Нагадуємо:

У січні американський мільярдер Ілон Маск заявив, що його стартап Neuralink, який займається розробкою мозкових імплантатів, вперше вживив чип у мозок людини.