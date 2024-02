Росія програла апеляцію у справі "ЮКОСа" на суму 50 мільярдів доларів

Getty Images

Російська апеляція щодо рішення суду в Нідерландах про стягнення з країни найбільшої суми арбітражу в історії, 50 мільярдів доларів на користь колишніх акціонерів нафтового гіганта "ЮКОС" була відхилена.

Про це повідомляє Bloomberg.

Справу проти РФ розпочали три найбільші акціонери "ЮКОСа" Veteran Petroleum Ltd, Yukos Universal Ltd і Hulley Enterprises Ltd у 2005 році.

Акціонери посилались на те, що Росія ввела політично вмотивовані податкові навантаження на найбільшу на той час нафтову компанію Росії, що призвело до її банкрутства та стягнення активів на користь державної "Роснєфті".

Суд у Гаазі виніс рішення на користь акціонерів і зобов'язав Росію виплатити найбільшу в історії суму арбітражу у 50 мільярдів доларів компенсації, ще у 2014 році.

РФ намагалася оскаржити рішення арбітражу і скасувати його.

Частково рішення було скасовано у 2021 році вищим судом Нідерландів, який попросив суд нижчої інстанції переглянути одну з підстав справи ще раз.

Тоді Верховний суд Нідерландів вирішив, що суд Гааги помилково проігнорував аргумент Росії про те, що акціонери, ймовірно, здійснили шахрайство в арбітражній процедурі.

В кінцевому висновку, Росії не вдалось скасувати рішення суду в Гаазі, що змушує її виплатити колишнім акціонерам колишнього "ЮКОСа" понад 50 млрд дол.

У лютому цього року колишні акціонери "ЮКОСа" досягли першого успіху в арешті російських активів. Вони отримали наказ про стягнення боргу за порожню ділянку землі в дорогому районі Лондона Кенсінгтон. Ця ділянка була придбана Російською Федерацією за 8 мільйонів фунтів стерлінгів у 2006 році.

У листопаді минулого року британський суддя відмовив Росії в імунітеті у справі, купленій акціонерами "ЮКОСа", і дійшов висновку, що державі доведеться відповісти в суді, чому вона не виплатила рекордну суму арбітражного рішення, яка зараз становить майже 60 мільярдів доларів, включаючи відсотки.

Хронологія навколо "ЮКОСа":

2003 рік - арешт засновника "ЮКОСа" Михайла Ходорковського

2005 - Акціонери ініціювали арбітражний розгляд

2013 - Ходорковський помилуваний і звільнений з в'язниці

2014 - Голландський трибунал постановив, що Росія має сплатити 50 мільярдів доларів

2015 - Акціонери розпочали виконавче провадження у Великій Британії

2016 - Голландський суд скасував арбітражні рішення

2016 - Британський суд призупиняє розгляд справи

2020 - Апеляційний суд Гааги відновив дію арбітражного рішення

2021 - Верховний суд Нідерландів скасовує попередній висновок щодо банкрутства "ЮКОСа"

2022 - Британський суд дозволяє акціонерам відновити справу у Великобританії

Після того, як у 2014 році голландський арбітражний суд зобов'язав Росію виплатити збитки, колишні акціонери "ЮКОСа" спробували заарештувати активи в таких країнах, як Франція, Бельгія, США, Нідерланди та Індія. У Бельгії та Франції державні активи, які були заморожені, були розблоковані після російських протестів.



Однак в Росії зазначили, що вони не зобовʼязані виплачувати гроші акціонерам колишнього "ЮКОСа".

У жовтні 2022 року вищий суд Швейцарії відхилив апеляцію Москви, що зобовʼязує Росію виплатити 2,63 млрд доларів Yukos Capital.

