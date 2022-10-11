Суд у Швейцарії зобов'язав Росію виплатити 2,63 млрд доларів колишній структурі ЮКОСа

Росія має виплатити 2,63 млрд доларів Yukos Capital після того, як вищий суд Швейцарії відхилив апеляцію Москви.

Про це пише AFP.

Росія оскаржувала компетентність Арбітражного суду Женеви, який розглядає справу у зв'язку з договором до Енергетичної хартії, який регулює транскордонну торгівлю енергоносіями та інвестиції, зазначаючи, що російський парламент його не ратифікував. Федеральний суд Швейцарії відхилив цей аргумент.

Yukos Capital ініціювала арбітражний розгляд проти Росії в 2013 році, вимагавши виплатити їй $13 млрд компенсації за неповернення позик, виданих "Юганськнафтогазу" та "Самаранафтогазу".

На думку російської влади, ці кошти належали ЮКОСу та використовувалися для виведення коштів та ухилення від сплати податків.

"Ця справа була лише частиною великої судової саги щодо ліквідації ЮКОСа.

Компанія розпалася на початку 2000-х років після арешту її колишнього власника, критика Кремля Михайла Ходорковського.

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Ходорковський став гучним критиком президента Росії Володимира Путіна, провів десять років у в'язниці, перш ніж його помилували та дозволили виїхати у вигнання", - пише AFP.

У липні 2014 року постійна палата третейського суду в Гаазі зобов'язала Росію виплатити компенсацію у $50 млрд трьом колишнім акціонерам компанії ЮКОС, оголошеної банкрутом у 2006 році (Hulley Enterprises, Veteran Petroleum та Yukos Universal, всі входили до Group Menatep Limited). Міжнародний арбітраж вирішив, що на початку 2000-х Росія провела атаку на ЮКОС та її бенефіціарів, щоб добитися банкрутства нафтової компанії та заволодіти її активами.

Росія домоглася скасування рішення третейського суду в окружному суді Гааги, але в лютому 2020-го Апеляційний суд Гааги знову зобов'язав Росію виплатити $50 млрд. Російська сторона оскаржила це рішення у Верховному суді Нідерландів, який наприкінці 2021 року скасував рішення про виплату акціонерам ЮКОСу і ухвалив переглянути справу.

Суд вирішив, що суд Гааги помилково проігнорував аргумент Росії про те, що акціонери, ймовірно, здійснили шахрайство в арбітражній процедурі.

Економічна правда