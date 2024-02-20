Електромобілі охопили майже 11% січневого ринку легковиків ЄС

У січні 2024 року на ринках ЄС було реалізовано 851 690 нових легкових автомобілів, що на 12% більше ніж роком раніше.

Про це пише "Укравтопром" з посиланням на дані Асоціації європейських виробників автомобілів.

Значне зростання відбулось на всіх основних ринках блоку:

Німеччина (+19,1%);

Італія (+10,6%);

Франція (+9,2%);

Іспанія (+7,3%).

На електромобілі припадало 10,9% частки ринку (порівняно з 9,5% у січні 2023 року), а на гібридні авто – майже 37% (у січні 2023 року – 33%).

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Сукупна частка ринку бензинових і дизельних автомобілів становила менше 50% проти майже 54% торік.

Бензинові авто охопили 35,2% продажів нових легковиків (у січні 2023 року – 37,9%), а дизельні – 13,4% (у січні 2023 року – 15,8%).

Нагадаємо:

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Упродовж минулого місяця в Україні було зареєстровано 2,7 тис вживаних легковиків із США. Це 16% від всіх вперше зареєстрованих у січні вживаних авто.