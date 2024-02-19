Майже третина – електрокари: які авто українці приганяють з США
Упродовж минулого місяця в Україні було зареєстровано 2,7 тис вживаних легковиків із США. Це 16% від всіх вперше зареєстрованих у січні вживаних авто.
Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
Порівняно з січнем 2023 року попит на "американців" з пробігом збільшився на 75%.
Найбільша частка з цієї кількості (49%) – машини з бензиновими двигунами, майже третина – електромобілі, гібридним та дизельним авто належить по 7%. Решту цього сегменту авторинку охопили авто з ГБО.
У топ-5 вживаних авто, виготовлених в США потрапили:
- Tesla Model 3 - 300 од.;
- Tesla Model Y - 218 од.;
- Ford Escape - 177 од.;
- Jeep Cherokee - 176 од.;
- Volkswagen Passat - 173 од.
Середній вік "американців" з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці становить 6,3 року.
Нагадаємо:
У січні український автопарк поповнили понад 3,5 тис авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно торішнього січня попит на електромобілі зріс у 2,8 раза.