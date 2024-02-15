Захід обговорив найближчі нові санкції проти Росії – ЗМІ

Посадовці від ЄС, США та їхні союзники на зустрічі у Брюсселі обговорили найближчі нові санкції проти Росії, які готують до другої річниці повномасштабної війни.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Американський посадовець, що дав коментар на умовах анонімності, розповів, що Штати на цій зустрічі пообіцяли продовжувати контролювати виконання вже запроваджених санкцій і координувати нові дії з ЄС, Британією та Україною.

Партнери обговорили вплив вже запроваджених обмежень проти Росії, зокрема на її ВПК, та виявлені проблеми.

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Співрозмовник зазначив, що США включать у свої нові обмеження додаткові запобіжники від обходу санкцій.

Посли 27 країн-членів ЄС у середу також провели зустріч щодо 13-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії.

Співрозмовник з-поміж європейських посадовців розповів, що усі делегації підтримали пропозицію, крім однієї, яка попросила більше часу на ознайомлення – натякаючи, що це була Угорщина.

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Про нові секаторальні санкції у пакеті не йдеться. Співрозмовник повторив інформацію, яка вже лунала у матеріалах ЗМІ, що санкційний список ЄС може поповнитися майже 200 фізособами і компаніями.

Колишній керівник Управління з контролю за іноземними активами США Джон Сміт прогнозує, що в американському пакеті будуть додаткові санкції проти близько 100 компаній і фізичних осіб.

Ще один анонімний співрозмовник у коментарі зазначив, що важливо, щоби санкції "пішли далі" і щоб союзники усували лазівки, через які Росія продовжує обходити обмеження, та активніше боролися з недотриманням "стелі цін" на російську нафту.

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Європейська правда