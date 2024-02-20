Польща попросила продовжити пілотні проєкти зі скасування "єЧерги"

Польща звернулася до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України з проханням продовжити пілот зі скасуванням "єЧерги" на пунктах пропуску "Нижанковичі-Мальховіце", "Угринів-Долгобичув", а також "Рава-Руська-Гребенне".

Про це заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач повідомив "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні ми отримали листа від польських колег із Міністерства інфраструктури, які запропонували нам скасувати "єЧергу" ще на ПП "Рава-Руська-Гребенне". Ми читаємо це і розуміємо, що, напевно, наша остання комунікація на кордоні (під час спільного відвідування ПП – ЕП) не досягла мети. Адже ми пояснили, що система електронної черги дуже важлива для країни, ми показали результат, вона справді діє. І вони ніби погодилися", – сказав Деркач.

У цьому листі міститься прохання продовжити пілот зі скасуванням "єЧерги" на "Нижанковичі-Мальховіце", "Угринів-Долгобичув", сказав Деркач.

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Раніше повідомлялося, що дію угоди про скасування "єЧерги" для порожнього транспорту на ПП "Нижанковичі-Мальховіце" було продовжено до 1 березня.

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Зі сторони Польщі фермери продовжують блокувати шість пунктів пропуску, в черзі стоять приблизно 3,3 тисячі автомобілів.

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У Єврокомісії анонсували зустріч координаційної платформи з питань експорту і транзиту української агропродукції на тлі блокади польськими фермерами кордону з Україною.

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Економічна правда