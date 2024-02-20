"Укроборонпром" корпоратизував ще 5 підприємств

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У лютому АТ "Українська оборонна помисловість" корпоратизувала ще п’ять підприємств.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"У лютому поточного року ще п’ять підприємств АТ "Українська оборонна промисловість" перетворено на товариства з обмеженою відповідальністю", - йдеться в повідомленні.

В "УОП" наголосити, що призначення наглядової ради Укроборонпрому та її перші рішення надали новий імпульс реформі державного сектору ОПК.

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Загалом було корпоратизоване вже 33 підприємства "Укроборонпрому".

Трансформація підприємств відбувається у рамках рішення, ухваленого на другому засіданні наглядової ради Товариства.

"Перетворення оборонно-промислового комплексу триває. Ми маємо стати сучасної зброярською компанією, побудованою за найкращими світовими зразками корпоративного управління", – зазначив гендиректор "УОП" Герман Сметанін.

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У компанії додали, що реформа державного сектору ОПК відкриває шлях до масштабного осучаснення української оборонки, її технологічного оновлення та робить галузь драйвером розвитку всієї вітчизняної економіки.

Нагадуємо:

Наглядова рада "Української оборонної промисловості" (УОП) ухвалила рішення у межах реформування оборонно-промислового комплексу замість чергових 10 державних оборонних підприємств утворити господарські товариства.