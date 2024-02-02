Уряд перетворив ДП "Гарантований покупець" в акіонерне товариство

Кабінет міністрів на засідання затвердив перетворення ДП "Гарантований покупець", яке виконує функції гарантованого покупця електроенергії з відновлюваних джерел, у акціонерне товариство.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Як зазначається, згідно з рішенням Уряду від 2 лютого, має бути створена комісія з перетворення підприємства.



Комісія розробить проєкт плану перетворення підприємства, підготує передавальний акт майна, що вноситься до статутного капіталу АТ, та визначить строк вимог до підприємства кредиторами (два місяці з дня набрання чинності розпорядженням).

Також має бути утворена інвентаризаційна комісія підприємства. Фонду державного майна доручили забезпечити проведення рецензування звіту про оцінку майна підприємства в установленому законом порядку.

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100% акцій належатимуть державі, вони не підлягатимуть приватизації.

Як зазначають в Міненерго, акціонерне товариство посилить прозорість роботи компанії. Її робота стане зрозумілішою для міжнародних контрагентів, це полегшить її потенційну інтеграцію в європейський ринок.

ДП "Гарантований покупець" працював в напрямках закупки електроенергії за "зеленим тарифом", стимулюючи галузь, а також забезпеченням функціонування механізму PSO, який передбачає зобовʼязання компенсувати ринкові втрати постачальників електроенергії за соціальним тарифом, також підприємство організовує аукціони для відновлювальної генерації.

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Перетворення держпідприємств в акціонерне товариство передбачене реформою корпоративного управління.

Нагадаємо:

У січні 2024 року відбулася державна реєстрація акціонерного товариства "НАЕК "Енергоатом".